Évtizedek óta vártak az M44-esre: célegyenesben az utolsó szakasz átadása

Ahogy korábban azt megírtuk, Békés vármegye számára évtizedek óta számít égető kérdésnek az M44-es ügye, hogy 2x2 sávos autópályán, illetve gyorsforgalmi úton lehessen eljutni a fővárosig. Miközben más térségeket már régen autópályán lehetett megközelíteni Budapest felől, Békést a 44-es úton, amely mind minőségben, mind biztonságban és gyorsaságban számos kivetnivalót hagyott maga után.

Az elmúlt hónapokban befejeződtek a munkálatok az M44-es zárószakaszán is. Fotó: Jenei Péter

Évtizedek óta vártak az M44-esre, így látják a kommentelők az elkészült beruházást

Több mint 1100 like-ot kapott és 134 hozzászólást váltott ki az a Facebookon is közzétett cikkünk, amely az M44 elkészültének lépéseit kíséri végig. Az M44-est kedden adják át, a Békés vármegye szempontjából kiemelt jelentőségű szakasz megvalósulásával kapcsolatban sok pozitív komment született, de vannak negatív észrevételek, ahogy a politikai jellegű és néha személyeskedő jellegű vita sem maradt el.

Nem is gondolná, de emiatt is simán börtönbe kerülhet!

Bűncselekményt követhetünk el akkor is, ha nem mi vezetjük járművünket, de benne ülünk. Ha pedig baleset történik, akár nyolc év börtönt is kaphatunk. Több Békés vármegyei esetet is bemutatunk ennek kapcsán.

Ha baleset történik a volánt átengedése miatt, még súlyosabb a büntetés.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Keresem a vérszerinti anyukámat – szívszorító üzenet kering az interneten

Sokan próbáltak segíteni neki, de az általa megadott e-mail címről visszapattannak a levelek. Vérszerinti anyukáját keresi valaki Békés vármegyében, névtelenül.

Vérszerinti anyja után kutat az interneten

Forrás: shutterstock

Kokaincsíkot húzott maga után a menekülő díler, de sem ő, sem 10 társa nem tudott meglépni a rendőrök elől

Háromfelvonásos hajtóvadászat járt eredménnyel. A Békés vármegyei rendőrök egy bűnszervezetet robbantottak szét szét, a bűnszervezet tagjai elleni vádemelési javaslat pedig átkerült az ügyészségre.

Heten bűnszervezet tagjai voltak, ők súlyosabb büntetésre számíthatnak. Fotó: Békés vármegyei rendőrség

Legyen résen, megváltozik a netbankolás, hamarosan megszűnik egy fontos funkció

Május 5-től nem lehet belépni mobiltelefonon az egyik hazai bank internetbankjába. A pénzintézet tájékoztatása szerint a szolgáltatás innentől kezdve okoskészüléken csak alkalmazáson keresztül lesz elérhető.

Micsoda vonat Békéscsabán - hamarosan állandó vendég lehet

Vasárnap nem a megszokott összeállításban közlekedett le a 7441-es számú, Békéscsabáról 21 óra 20 perckor induló Szolnokra 22 óra 43-kor érkező személyvonat – írja a Viharsarok vasútja Facebook-oldala.