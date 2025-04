Érdemes kedden korán kelni: káprázatos csillaghullás vár ránk

Időszámításunk előtt 687-ben hullócsillagokat jegyeztek fel kínai megfigyelők. A feljegyzések szerint a rajnak különlegesen nagy volt az aktivitása, a meteorok az égboltról „úgy estek, akár az esőcseppek”. A meteorraj a Lyridák nevet kapta, a hullócsillagok a C/1861 G1 (Thatcher) üstökösből származnak.

A Lyridák meteorraj 60 évente produkál a szokásosnál nagyobb aktivitást. Forrás: nasa.gov

A Lyridák 60 évente produkál a szokásosnál nagyobb aktivitást

A csillaghullás ideje alatt – ideális körülmények között – óránként 10-20 meteort figyelhetünk meg. Azonban ritkán előfordulhat olyan kitörés is, amikor akár 100 meteort is láthatunk óránként – bár ez nem gyakori. A Lyridák meteorraj idén is látványos égi eseményt ígér, különösen Magyarországon, kedvező megfigyelési körülmények mellett. A legjobb időszak a hajnali órákban lesz, különösen 4 és 5 óra között, amikor a Lyra csillagkép magasabban áll az égen. Az előrejelzések szerint a maximum idején a Hold kb. 40%-os fázisban lesz, ami mérsékelten befolyásolja a megfigyelést.

Hol érdemes megfigyelni?

A fényektől távol keressünk ideális megfigyelőhelyet, sötét, vidéki területeken, vagy aki teheti, hegyvidéken. A hullócsillagokat az északkeleti égbolt felé keressük, ott, ahol a Lyra csillagkép található. Nincs szükségünk távcsőre, csupán egy kényelmes szék vagy egy pokróc is elegendő.

A Lyridák meteorraj legutóbbi látványos kitörése 1982-ben volt. Az égi jelenség megközelítőleg 60 évente produkál a szokásosnál nagyobb aktivitást, így a következő ilyen kitörés 17 év múlva, 2042-ben várható.

A Lyridák meteorraj nem csak látványos lesz, de lelkünkre, döntéseinkre, vágyainkra is kihat majd.