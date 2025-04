Ennek az öt csillagjegynek felforgatja az életét a közelgő égi esemény

Április végéhez közeledve nemcsak a természet éled újra, de egyes égi jelenségek is különleges energiákat hoznak. A Lyridák meteorraj nem csak látványos lesz, de lelkünkre, döntéseinkre, vágyainkra is kihat majd. Mutatjuk azt az 5 csillagjegyet, akik most valódi fordulóponthoz érkezhetnek az életükben – olvasható a life.hu cikkében. Vannak időszakok, amikor az univerzum mintha különösen élénken kommunikálna velünk, ilyen esemény lesz a Lyridák meteorraj érkezése is. A jelenség április 16-a és 25-e között ragyogja be az égboltot, legintenzívebb fázisát pedig április 22-én éri el. A szikrázó hullócsillagok mélyebb gondolatokat, érzéseket ébreszthet bennünk. Az asztrológusok szerint ez az időszak különösen intenzív hatással lehet ránk.

A Lyridák meteorraj kihat döntéseinkre is. Fotó: shutterstock.com

A Kos előtt most olyan lehetőségek bukkanhatnak fel, amelyek új irányba mozdíthatják a karrierjét vagy személyes életét. Érdemes hallgatni a belső hangokra, mert az ösztönök most meglepően pontosak lehetnek. Egy régi vágy újra felbukkanhat – a Kos most már készen áll arra, hogy mindzet megvalósítsa.

A Bika most könnyebben kapcsolódik a saját belső nyugalmához, és megláthatja, mi az, ami igazán számít. Lehet, hogy eljött az ideje egy régi sérelem elengedésének, vagy egy szorosabb kapcsolódás kialakításának. Ha úgy érzi, megrekedt, a válasz lehet, hogy már ott van benne – csak engedje felszínre törni.

Az Ikrek számára ez a periódus kommunikációs és szociális fellendülést hoz. A hullócsillagok alatt akár sorsszerű beszélgetések is elindulhatnak, amelyek új utakra terelnek. Most érdemes naplót vezetni vagy megírni azt az e-mailt, amit eddig halogatva volt. A kreatív gondolatok szinte záporoznak – érdemes feljegyezni, mert köztük lehet a jövő kulcsa.

A Lyridák megérintik a Mérleg kifinomult érzékenységét, és fokozzák a harmónia iránti vágyát. Ez remek időszak lehet a kapcsolatok újragondolásának, és a belső egyensúly rendezésének. Egy elmélyült beszélgetés vagy egy közös élmény új szintre emelhet egy fontos kapcsolatot. A szépség most nemcsak a külső térben, hanem a lélek belső szobáiban is megszülethet.