Mintha a tengerparton lovagoltak volna - videóval, galériával

Pécsi Krisztina, a Dobozi Lovas Egyesület elnöke elmondta, a tavaszi lovas rendezvényt már harmadik alkalommal hívták életre, amelyre a helyiek mellett Gyuláról, Sarkadról, Újkígyósról és még Mogyoródról is jöttek érdeklődők, összesen több mint hatvanan vettek részt az eseményen. A programot a szanazugi strand mellett tartották, ahova május 1-ig van bejárásuk a lovasoknak.

A lovas rendezvény hangulatos élményt jelentett a résztvevőknek.

Fotó: Kiss Zoltán

Lovas rendezvény remek időben, meglepetésekkel

A gyerekek és a felnőttek, természetesen védőfelszerelésben felülhettek a lovakra, mehettek egy kört, és még a Körösbe is begázolhattak. A lóúsztatás még különlegesebbé tette a délelőttöt. A gyerekek csokitojást és csokinyulat kaptak. A kiváló időben még egy 70 éves néni is felült az egyik lóra, ami életre szóló élmény volt számára. Az egyesület által szervezett programhoz a lovas polgárőrök is csatlakoztak, akik a szervezetről, annak közbiztonságban betöltött szerepéről meséltek a jelenlévőknek, és a lovaikat is bemutatták.