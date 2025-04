Vödörből locsolták a lányokat - videóval

A békéscsabai Százszorszép óvoda Cica csoportjában nagy volt a sürgés-forgás a húsvéti locsolkodás előtt. Ledzényi Lászlóné Ildikó óvodapedagógus elmondta, az intézmény programjai a hagyományőrzésre épülnek, a gyerekeknek életkori sajátosságaikhoz mérten beszélnek az ünnepek lényegéről.

A Cica csoport a húsvéti locsolkodás után. A szerző felvétele.

– Húsvét közeledtével sokat beszélgetünk a régi hagyományokról, népszokásokról; arról, milyen ételeket fogyasztottak régen, mikor locsolkodtak a kisgyerekek, a fiatalok, az idősebbek. Tojásokat festünk, legtöbbször berzseléssel, azaz növényi lenyomatokkal hagymalében. Szoktunk festeni is, ha több nagycsoportosunk van, akkor az írókázást is kipróbáljuk. Idén textillel vontuk be a tojásokat – részletezte. Hozzátette, ma már egyre kevesebb családban járnak locsolkodni, ezért is figyelnek arra, hogy a hagyományok legalább az óvodában megmaradjanak.

A locsolkodásnál előkerülnek a vödrök

– Énekelünk, böjti játékokat játszunk, a nagyhetet mindig szeretik a gyerekek, sok élménnyel gazdagodnak. A húsvétról ugyan a legtöbb kisgyereknek először a nyuszi jut eszébe, de elmeséljük nekik a saját szintjükön, hogy az egyház olvasatában miről is szól az ünnep. A kisfiúk aztán vödörrel, pici vízzel meg is locsolják a lányokat az udvaron, utána nekiveselkednek a csokitojás-keresésnek – fűzte hozzá Ledzényi Lászlóné.