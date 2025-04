A nyakukba kapták a vödör vizet a táncoslányok, mégis kínáltak sonkát - galériával, videóval

Volt, hogy biciklivel jártak, és szódával, illatos vízzel öntöztek

A Mlinár-házban elhangzott, volt olyan időszak is a Balassi fennállásának több mint 75 éve alatt, hogy biciklivel jártak, és szódával, illatos vízzel öntöztek a fiúk, azonban az 1990-es évek elejétől áttértek a hagyományos, vödör vizes locsolkodásra. Elmondták, a táncegyüttes szeretné továbbörökíteni a néphagyományokat. A tánc mellett ezeknek a húsvéti szokásoknak az életben tartása is ennek a módja, mindamellett egy remek közösségi program is. A balassis fiúk ezután további néptáncos lányokhoz mentek el locsolkodni.