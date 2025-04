Újdonságokkal készülnek, ismertették a ligeti majális részleteit

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy komoly hagyományokkal bír a békéscsabai ligeti majális. Az elmúlt években a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, a látogatóközpont szakemberei szervezték, ezt a feladatot azonban 2025-ben átvette a Csabagyöngye Kulturális Központ. Kiemelte: gazdag, érdekes programmal készülnek. Az eddig is színes palettát tovább színesítik, megmutatkoznak a kulturális központ erősségei is a programok között.

Forczek Győző és Varga Tamás ismertették a 2025-ös ligeti majális részleteit. Fotó: Licska Balázs

Május 1-jén 10 és 18 óra között lesz a ligeti majális a Széchenyi ligetben

A majális egy igazi közösségi program, amely főleg a családoknak, a gyermekeknek szól, a Széchenyi liget pedig kiváló helyszín – hangsúlyozta Forczek Győző. A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, hogy a tavalyi sikeres ligeti majális programelemeit megtartották, illetve ki is egészítették. A reményei szerint 2025. május 1-jén is óriási tömeg tölti majd a Széchenyi ligetet a szinte egész napos, 10 és 18 óra közötti rendezvény apropóján.

Ilyen programokkal készülnek a szervezők

A színpadi programok során arra törekedtek, hogy minél több helybeli mutathassa meg magát, a fellépők között kiemelte a Csabai Színistúdiót. Most is lesznek versenyek, a gyermekek palacsintaevésben, a felnőttek pedig chilievésben mérettethetik meg magukat, de lesz májusfa-szépségverseny is. Lesz lehetőség íjászatra, emellett lesz csocsó és darts is a ligetben.

Ugrálóvár és körhinta, vendéglátás és kézműves vásár

Hozzátette, hogy most is lesz a hagyományoknak megfelelően arcfestés és csillámtetoválás, illetve körhinta és ugrálóvár. Ha majálisról van szó, akkor nem maradhat el a vendéglátás sem, emellett kézműves vásárra ugyancsak lehet készülni.

A Szent István téren Civil Börzét tartanak

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón – mint ahogy egy korábbin is – szintén megemlítette, hogy május 1-jén nagyszabású ligeti majálist rendez a Széchenyi ligetben a Csabagyöngye Kulturális Központ, illetve a Szent István téren is lesz program, a Civil Szervezetek Szövetsége a szokásnak megfelelően Civil Börzét szervez.