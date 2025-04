Nem is hinnéd, mi minden építhető Legóból, így hozz létre egy komplett várost - galériával, videóval

Benépesült a Csabai Rendezvénypajta csütörtökön, megnyílt ugyanis az interaktív KockaShow, akiket érdekelnek a legócsodák, biztosan nem csalódnak. Ott áll a Titanic, ami biztosan nem süllyed el, de motorokat, autókat, repülőket, várat, halastavat is láthatnak az érdeklődők. Pikkel Zoltán LegóCityjében – ami 12,5x2,5 méteres –, minden megtalálható, ami egy városban van, a házaktól a busz- és vasúti pályaudvarig, a templomoktól a kulturális és üzleti épületekig. A gyermekek a városba újabb toronyházakat építenek, egy-egy emelethez 200 alkatrész kell.

Legócsodák a rendezvénypajtában, látható LegóCity és a Titanic is. Fotó: Dinya Magdolna

A saját kézzel épített legócsodák kedvezményesen haza is vihetők

Krepuska Edvárd, az egyik szervező elmondta, a budapesti Campónában látható Kockapark több része is megelevenedik az interaktív kiállításon. Ahol a gyermekek is készíthetnek legóból tárgyakat, és ezeket kedvezményesen haza is vihetik. A legkisebbek olyan duplókockákból építkezhetnek, amiket a méretük miatt semmiképpen nem tudnak lenyelni.