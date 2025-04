Ezúttal bárki bármiről kérdezhette Lázár Jánost, aki mindenre válaszolt – galériával, videókkal

Lázár János szerint kétfajta politikus létezik

Kétfajta politikus létezik. Az egyik a magyar érdekeket képviseli és harcol is ezekért, a másik pedig Brüsszel érdekeit nézi:

Orbán Viktor miniszterelnök a magyarok,

Magyar Péter pedig Brüsszel

embere – összegezte Lázár János építési és közlekedési miniszter a sarkadi fórumon, majd azt is elmondta a Voks 2025 és a jövő évi országgyűléssel kapcsolatban, hogy nem a kormányról és a miniszterelnökről döntenek 2025-ben és 2026-ban, mindenki a saját sorsáról dönt.

Lázárinfó: kisnyugdíjasokról és akkugyárakról

A Lázárinfó keretében több kérdést is kapott, szó volt a kisnyugdíjasokról és az akkugyárakról is. Elmondta, hogy 500 ezer nyugdíjas kap 140 ezer forint alatti juttatást, ők jellemzően azok, akik téeszekben dolgoztak. Mint mondta, nyilván más összeget jelent 140 ezer forint esetében az 5 százalékos nyugdíjemelés, mint 300 ezer forint esetében. A kormányban is van vita arról, hogy lehet-e differenciált emelés, hogy miként zárkóztassák fel a kis nyugdíjakat, mivel 2 millió nyugdíjasnak viszont 140 ezer forint feletti a nyugdíja.