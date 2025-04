Több százan futottak a nemes célért, mely a város biztonságát szolgálja

Átadták az V. Körös-körül Jótékonysági Futóversenyen összegyűlt 1 millió 50 ezer forintos bevételt a Békési Önkormányzati Tűzoltóság részére a szervező Békési Fiatalokért Egyesület és a Békési Diákok Atlétikai Clubja vezetői kedden délelőtt. Serfecz Dávid, a Békési Fiatalokért Egyesület elnöke felelevenítette, hogy 2021-ben rendezték meg az első Körös-körül Jótékonysági Futóversenyt, idén pedig már ötödik alkalommal hívták életre a megmérettetést.

A Körös-körül Jótékonysági Futóversenyen átadott több mint egymillió forintos bevételt kedden adták át. Őriné Apáti Anna, Kenyeres Zsebics Emőke, az egyesület alelnöke, Szitás Péter parancsnokhelyettes, Kálmán Tibor, Serfecz Dávid és dr. Bocskay Árpád, az atlétikai club elnöke.

Fotó: Gazsó János

– A néhány héttel ezelőtt megtartott programon közel 300-an vettek részt – emelte ki Serfecz Dávid.

Körös-körül Jótékonysági Futóverseny – ismét nemes célt segítenek

Kedden pedig a nevezési díjakból és az adományokból befolyt összeget adták át a Békési Önkormányzati Tűzoltóság elnökének, Kálmán Tibor polgármesternek és Szitás Péter parancsnokhelyettesnek.

– Az összeggel úgynevezett vonulójármű beszerzésében segítjük a tűzoltóságot, amelynek tagjai nagyon sokat tesznek a békésiekért – tette hozzá az egyesület elnöke, aki szólt arról, hogy a futóversenyt a Békési Diákok Atlétikai Clubjával közösen rendezték meg. Hangsúlyozta, feltett szándékuk, hogy minden évben olyan békési szervezeteket támogassanak, amelyek a közösségért dolgoznak, tevékenykednek.

Fontos az új jármű beszerzése

Kálmán Tibor polgármester, mint a Békési Önkormányzati Tűzoltóság elnöke elmondta, az önkormányzati tűzoltóságnak két járműve van, az egyik közel 20 éves, a másik pedig betöltötte a 40 évet.

– Azért, hogy a jövőben is üzembiztosan működhessen a szervezet, szükséges egy modernebb járművet beszerezni – tette hozzá. – Az adomány nagy segítség ehhez.

Mint kifejtette, a tűzoltóság parancsnoka, parancsnokhelyettese folyamatosan figyeli, hogy milyen lehetőségek vannak. Kérdésünkre kiemelte, az önkormányzat a városban élők biztonsága érdekében erőn felül támogatja a tűzoltóság működését, de természetesen az eszközbeszerzésben is szerepet vállal a város. Emellett pályázati úton is keresik a forrásokat, illetve az összefogás, az adományok, illetve az adó egy százaléka is sokat segíthet.