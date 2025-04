Erre büszke lehet a Tisza Párt: milliárdoktól estek el a kórházak Békésben

Több más egészségügyi fejlesztés is parkolópályán van Békésben

A képviselő elárulta, egyeztetett a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató főorvosával, dr. Becsei Lászlóval, és az intézményben is vannak elindulásra váró pályázati források segítségével tervezett fejlesztések.

– Gyulán a volt kórházi mosodában elsősorban mozgásszervi rehabilitációs központot szeretnénk kialakítani, amire nagy szükség van, illetve a vérellátó is korszerűbb körülmények között itt kapna helyet. Békéscsabán egy általános rehabilitációs központ jönne létre. Sok betegséget követően kiemelten kell ügyelni a rehabilitációra – folytatta a gondolatot. – Semmi ellen nem lehet vétkezni, de a betegek ellátása, a betegek gyógyulása ellen tett minden lépés komoly károkkal és következményekkel járhat.

Nem ez a felelős politikusi magatartás

Szebellédi Zoltán, a KDNP Országos Választmányának elnökségi tagja, a párt vármegyei alelnöke megkeresésünkre elmondta: sajnálatosnak és felháborítónak tartja, hogy bármelyik politikus így gondolkodjon a lehetséges források megszerzése ügyében, sőt még konkrétan tesz is azért, hogy azok lehetőleg ne jussanak el Magyarországra, ezen belül Békés vármegyébe, ezzel közvetetten veszélyeztetve a magyarok egészségét is.

Egyúttal megjegyezte: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyébként jelentős pénzügyi forrásokat igénylő egészségügyi ellátás, illetve szolgáltatások minél teljesebb körben, minél korszerűbb eszközökkel legyenek elérhetőek az emberek számára. Ezért is emelték meg jelentősen az orvosok és az egészségügyben dolgozók fizetését, biztosítva számukra a jobb életkörülményeket, ezzel elősegítve a színvonalasabb ellátást. Emellett úgy látja, hogy ezen erőfeszítések továbbra is azt igényelnék, hogy még több forrás jusson ezekre a célokra.

Szebellédi Zoltán azt is hozzátette, hogy korábban három cikluson át vezette polgármesterként Újkígyós városát, miután azonban nem őt választották meg vezetőként, eszébe nem jutott volna aktív politikusként, hogy ne a település fejlődésén dolgozzon, számára ez a felelős politikusi magatartás.