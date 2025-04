A kis köbcentik nagy előnyei: megéri a kismotort választani?

A 50-es robogók és mopedek továbbra is népszerűek Magyarországon, hiszen olcsón fenntarthatók, és több százezer darab fut az utakon. Bár sokan még mindig megbecsülik őket, az utóbbi években a kismotorok népszerűsége csökkent, és egyre többen választanak más alternatívákat. Utána jártunk, hogy megéri-e még napjainkban kismotorral járni.

Egykor menő volt a kismotor, ma már kevesen választják /Forrás: shutterstock/

Kismotorral a szabadság felé – olcsó, praktikus, és már 14 évesen vezethető

A kismotorok előnyei leginkább az egyszerű szabályozásban és alacsony fenntartási költségekben rejlenek. A segédmotoros kerékpár nem számít gépjárműnek, motorja legfeljebb 50 köbcentis lehet, és a legnagyobb sebessége nem haladhatja meg a 45 km/h-t. Lehet három- vagy négykerekű is, és akár elektromos motorral is működhet, de a legnépszerűbbek a kétkerekű benzines modellek. Az AM jogosítványhoz továbbá nem szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat - írja a Magyar Nemzet.

– A kismotorok előnye, hogy már 13 év 6 hónapos korban elkezdhető az oktatás, 13 év 9 hónapos kortól tehető le az elméleti vizsga, és 14 éves kortól már a gyakorlati vizsga is megszerezhető - árulta el Magura István, a Magura Autósiskola igazgatója.

Hozzátette, hogy kismotorral közlekedni igazán praktikus:

Alacsony üzemeltetési költségek: a kismotor gazdaságos választás a mindennapi közlekedéshez

a kismotor gazdaságos választás a mindennapi közlekedéshez Kompakt méret: kis helyet foglal, így egyszerűbb parkolni a zsúfolt városokban

kis helyet foglal, így egyszerűbb parkolni a zsúfolt városokban Gyors és praktikus a városban: rövid távon hatékonyabb, mint az autó, különösen dugóban, és ideális gyors közlekedésre, napi ingázásra

Hosszú távon azonban az autó lehet a jobb választás, mivel a kismotor folyamatosan ki van téve az időjárás viszontagságainak és a napi használatnak, ami hosszú távon megnövelheti a fenntartási költségeket.

Bár nem gépjármű, fontos, hogy ittasan nem vezethetjük, utas nem szállítható rajta, és 1986 óta kötelező a bukósisak használata (Linda is csak a régi tévésorozat első évadjában „száguldhatott” volna a Babettán lobogó hajjal).

További előnyök, hogy

az 50-es robogókat nem kell műszaki vizsgára vinni.

vásárláskor és regisztrációkor nem kell illetéket vagy adót fizetni.

forgalmi engedély helyett elég az adásvételi szerződés.

a kötelező felelősségbiztosítás csupán jelképes összeg.

nem kell teljesítményadót fizetni.

az üzemanyag-fogyasztás kedvező: 100 km-en mindössze 2-3 liter üzemanyagot fogyasztanak.

Összességében a kismotorok tulajdonosai nagyon kedvező helyzetben vannak, mivel az adminisztráció és a költségek minimálisak. Ráadásul az üzemanyag-fogyasztás is alacsony, a négyütemű japán vagy olasz robogók körülbelül 2-3 litert esznek 100 kilométeren.