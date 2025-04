Így ébrednek fel a kétéltűek és hüllők a téli álmukból

A kétéltűek és hüllők változó testhőmérsékletű állatok, azaz a testhőmérsékletük a környezetüktől függ. A tavaszi felmelegedés arra készteti őket, hogy felébredjenek és megkezdjék az aktív időszakukat. A különféle fajok más-más stratégiát választanak a hideg évszak átvészelésére. A kétéltűeknél három módszert is megfigyelhetünk. Az egyik, amikor a téli időszakot az iszapban beásva vészelik át az egyedek. A vízi életmódhoz kevésbé kötődő békák - amilyen például a barna és a zöld varangy, valamint az erdei béka -, a talajfelszín alatt, földalatti üregekben várják a kikeletet. Nekik kifejlődött egy érdekes képességük: fagyálló anyagot termelnek, amely megvédi a sejtjeiket a fagyástól. A harmadik módszer a pettyes gőtéknél jellemző, melyek a korhadó fák védelme alatt telelnek. Bebújnak a korhadó fák fagymentes nyílásaiba – számolt be honlapján a nemzeti park.

A kétéltűek és hüllők közül a vízisiklók egymást melegítve élik túl a telet. Fotó: Szegedi Fruzsina

A kétéltűek és hüllők közül több faj is él a nemzeti parkban

A hüllők is változó testhőmérsékletű állatok, tehát nekik is fagymentes területet kell keresniük a hideg évszakban. A KMNPI területén a kígyók közül vízisiklók élnek, de nagyon ritkán rézsiklók és erdei siklók is előfordulnak. A tél közeledtével a vízisiklók összegyűlnek és együtt keresnek egy megfelelően védett üreget, ahol összebújva telelnek át. Nagyon lelassul az anyagcseréjük, a szívük is csupán egy-két percenként dobban egyet, de annyi hőt azért termel a testük, hogy egymást melegítve túléljék a telet. A fürge gyíkok némileg könnyebb helyzetben vannak. Ők ugyanis ugyanabban a saját maguk által ásott üregben töltik a telet, amelyben nyáron is élnek. A hüllők harmadik csoportját a teknősök alkotják, melyek közül hazánkban csak a mocsári teknősök őshonosak. Az ő telelési módszerük is az, hogy az iszapba ássák be magukat.

A tavaszi felébredés folyamata a hüllőknél és a kétéltűeknél igen hasonló, összetett biológiai folyamat. Ahogy melegszik a környezet, úgy változik ezeknek az állatoknak a testhőmérséklete is. A nappalok is hosszabbodnak, amit szintén érzékelnek a telelő állatok.