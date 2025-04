Jégben gázoltak több településen, fehérbe borult minden – elképesztő videók

Zivatarok, jégeső veszélye miatt adtak ki citromsárga figyelmeztetést kedd éjszakára Békésre, s több településre meg is érkezett a jég, volt ahová nem is kis mennyiségben. A jégeső volt, ahol olyan intenzív volt, mintha fehér hó borította volna be a tájat.

Kétsopronyt is elérte a jégeső: ekkora nagyságú jegekkel. Fotó: olvasói fotó

Kardoskúton brutális jégeső zúdult le

Gerendáson kifehéredett a táj

Az Extrém időjárás és a Metfigyelő oldalon osztották meg az alábbi megdöbbentő videókat, amelyek Gerendáson készültek kedden késő este. Mint látjuk, teljesen kifehéredett a táj. Egy kommentelő szerint Csanádapáca szélére is elért a jég.

Gyomaendrődön is hullott a jég

Ma is lehet még zivatar, jég

A Hungaromet zivatarok miatt szerdára is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az egész országra, így Békésre is.

Hihetetlen! Olvasói fotó

Délután ismét növekszik a zivatarok kialakulási valószínűsége, az országban elszórtan jelenhetnek meg zivatarok (eleinte kisebb eséllyel a Dunántúl nyugati részein, esetleg a középső, déli tájakon). Környezetükben viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (jellemzően 2 cm alatti átmérővel), az intenzívebb cellákban felhőszakadás is előfordulhat.