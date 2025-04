Ilyen ítéletidőt még nem éltek meg Gerendáson: pusztított a jég a dinnyeföldön

A borzalmas jégeső miatt az esti sötétségben valósággal kifehéredett a táj, megdöbbentő videók kerültek fel a különböző közösségi csoportokba. De nem csak Gerendáson, hanem Gyomaendrődön, Csanádapácán és Kardoskúton is hullott jég.

Ilyen és hasonló nagyságú jéggel érkezett a pusztító jégeső, hatalmas károkat okozva. Fotó: Illusztráció: MW-archív

Ilyen jégesőre még nem volt példa Gerendáson

Olyan ítéletidő tombolt Gerendáson, amire nem volt példa a település történetében – számolt be róla a TV2. – Borsószem és annál nagyobb is esett gyakorlatilag Gerendás egész területén, szinte kifehéredett a táj. A helyiek szerint ilyen ítéledő még sosem tombolt a környéken. A fű mindenhol csupa fehér volt, a földet jég borította.

– A dinnyefóliát letapasztotta a dinnyére és a víz nem tudott lefolyni róla. Még ekkora eső jéggel nem volt Gerendáson – mondta az egyik gazda, akinek dinnyeföldje van, a videóban. A talajon még szerdán is óriási víz állt annak ellenére, hogy előtte a szárazság nehezítette meg az életüket.

Szerda délután Békéscsabára is elért a jég: ma jön a folytatás?

Szerdán Békéscsabát is elérte a jég, s csütörtökön sem kizárt, hogy újra előfordulhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, sárga riasztást adott ki csütörtökre is több vármegyére, köztük Békésre is. A figyelmeztetés alapján záporokra és zivatarokra lehet számítani, ám az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél és jégeső is kialakulhat.