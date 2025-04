Nyuszilesen rótták a kilométereket - galériával, videóval

Nógrádi Csilla, az esemény főszervezője elmondta, az immáron hagyományosnak számító húsvétváró nyuszilest mindig az ünnep előtt hívják életre közösségépítő és közösségerősítő céllal. A békéscsabai programhoz pedig mindig bárki csatlakozhat.

A húsvétváró nyusziles remek hangulatot teremtett. Fotó: Kiss Zoltán

Húsvétváró nyusziles: több kilométert tettek meg

Szombaton délután egy baráti kör, 9 résztvevő vágott neki a több kilométeres útnak gyalogosan, két ló kíséretében. Mindannyian bohókás jelmezeket öltöttek, a legtöbben természetesen nyuszinak öltöztek, de Virágtündér és egy pillangó is részese volt a menetnek. A két ló nyuszijelmezt kapott az alkalomra.

A legfiatalabb résztvevő hétévesen, a legidősebb nyugdíjasként vett részt a programon. A csapathoz sokan csatlakoztak hosszabb-rövid időre. Csilla egyébként az időjárás-előrejelzések alapján tudatosan úgy határozta meg az indulás időpontját, hogy akkorra az eső már mindenképpen elálljon.

A Lencsésire is betértek

Az előrelátás hasznosnak bizonyult, mert nagyon sokan voltak kint a kiskertekben, akik nagy örömmel fogadták a kedves csapatot, a Fényesi tanyák lovas barátait, akik egy kis cukorkával – ahogy Csilla szokott fogalmazni – egy kis életédesítővel is meglepték azokat, akikkel találkoztak. Nem mellesleg a nap is előbújt, így minden adott volt, hogy az esemény ismét jól sikerüljön. S, ahogy említettük, jó néhányan velük is tartottak egy-egy darabon. A jó hangulat, a kedvesség mindenütt alapja volt a szombat délutánnak. A csapat a kiskertek után a Lencsési lakótelepre, a Körgátig sétált, ahol szintén sokak arcára csaltak mosolyt. A húsvétváró nyusziles résztvevői összesen hét kilométert tettek meg, és szereztek sokaknak kellemes délután a jelenlétükkel.