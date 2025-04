Indul az utolsó roham a húsvéti sonkáért, ennyibe kerül a piacon

A húsvéti sonkák mellett a füstölt hátsó csülök, a füstölt oldalas, tarja, karaj is népszerű a békéscsabai piacon. Több helyen árulják, így összevethetik a vásárlók a minőséget, az árakat is. Ha már árak, a parasztsonka kilóját 4600-5800 forint között láttuk. A szívsonkát 4000-5000 forintért, a kötözöttet 4400-5500 forint között kínálják. A füstölt hátsó csülök, tarja, oldalas kilója 2500-3200 forint körül alakul.

A húsvéti sonkák mellett a vastagkolbász is kelendő a békéscsabai piacon, képünkön Juhász György és felesége Bori. Fotó: Bencsik Ádám

A kistermelői húsvéti sonkák hosszú idő után kerültek ki a piacra

– A parasztsonkának való hátsó sonkákat október végén, november elején nyerjük ki a hízókból – hangsúlyozta Knyihár Mihály békéscsabai hentes a vásárcsarnokban lévő Kolbászkunyhóban. – Hosszú az út, az idő, míg a vevőink elé állhatunk húsvét előtt a parasztsonkákkal. Négy-öt hétig száraz pácban, vagyis sóban álltak, majd következett a nedves pác, vagyis sólébe kerültek 5-6 hétig. Január elején mentek a füstre, aztán három hónapig szikkadtak, értek még a kamrában. Nagy a víz-, ezáltal a súlyveszteség, de a megszokott minőség így érhető el.

Többen már megégették magukat a főtt, gyorspácolt sonkákkal

Több vásárló is elmondta, nemcsak azért vásárolnak a piacon termelőktől sonkát, mert finomabb és adalékmentes, hanem mert már megégették magukat a főtt, gyorspácolt sonkákkal. Ezen termékek elkészítésének lényege, hogy a sózáshoz és pácoláshoz szükséges adalékanyagokat bejuttatják a sonka belsejébe, a gyártási folyamat ezzel néhány órára rövidül. Ez a termék természetesen nem rendelkezik ugyanazokkal a fizikai tulajdonságokkal és minőségi jellemzőkkel, mint a hosszan érlelt sonka: a beinjektált folyadék miatt az állaga, tömege is más lesz, mint a hagyományos technológiákkal készült sonkáé.

Vass Erika eladó a Kolbászkunyhóban biztosítja a Knyihár Mihály által előállított húsvéti termékeket. Fotó: Bencsik Adam

Békés vármegyében sok helyen a sonkalében vastagkolbászt is főznek

Juhász György és felesége Bori, a Csabai Kolbászfesztivál kolbászkirálya és -királynője stílusosan füstölt kolbászt is árul a békéscsabai piacon lévő, kistermelői standjuknál. Békés vármegyében sok helyen ugyanis húsvéti hagyomány az is, hogy a sonkalében vastagkolbászt is főznek. Persze, a húsvéti tálon is jól mutat és ínycsiklandó a szeletelt vastagkolbász, az ízéről nem is beszélve.