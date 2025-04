Amikor majdnem minden zárva, itt még húsvéti forgatag is lesz

Április 18-án, nagypénteken – ami munkaszüneti nap – és április 19-én, szombaton is nyitva lesz a békéscsabai piac, mégpedig reggel 6-tól 14 óráig. Vasárnap és hétfőn ugyanakkor zárva tart.

Pénteken és szombaton húsvéti forgatagot is rendeznek. A termelői vásárban friss, helyi finomságokat kínálnak. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai húsvéti kézműves foglalkozásokat tartanak, lesz tojásfestés, nyuszinemezelés, csuhékosár-készítés, fotópontot is kialakítanak. Szerepel a programban zenés mesejáték és sok más húsvét vigasság is.