Marti Miklós: a húsvét a keresztény ember legnagyobb reménysége

Marti Miklós Nándor lelkipásztorral a húsvét apropóján készült interjúban arról beszélgettünk, hogy az ünnep legfőbb üzenete az élet győzelme a halál felett, és az a keresztény reménység, hogy Jézus feltámadásával mi is feltámadunk. A békéscsabai református gyülekezet nagyheti alkalmai – bűnbánati istentiszteletek, passióolvasás és zenei szolgálatok – mind azt segítik, hogy a hívek mélyebben átéljék húsvét valóságát.

Martin Miklós Nándor lelkipásztor elmondta, hogy 2025-ben milyen aktualitása van a húsvétnak. Fotó: Szegfű Katalin

– Milyen aktualitása van most 2025-ben a húsvétnak?

– Húsvét üzenete számomra az, hogy az élet erősebb a halálnál, Isten legyőzi, vagyis már legyőzte a halált. Mi magunk, tehát a mindenkori ember és a problémái ugyanazok, de a válasz a legvégső és legfontosabb egzisztenciális kérdésre már megvan. Amikor elveszítünk valakit, egy-egy nagy próbatétel előtt állunk, vagy saját életünk kerül veszélybe, akkor égetővé válik a kérdés: mi lesz velem, ha meghalok, van-e tovább, és ha igen, akkor hogyan tovább. A Szentírás ezekre a kérdésekre válaszokat ad, és húsvétkor éppen ezeket kell átélnünk, megélnünk. A halál nem egy pont, hanem egy kettőspont az ember életében, utána Isten előtt kell megállnunk. Sorsunk eldől, hogy aztán reménység szerint majd várjuk a feltámadást.

Húsvét mindkét ünnepnapján tíz órától lesznek istentiszteletek

– Hogyan ünnepel a Békéscsabai Református Egyházközség idén?

– Nagyhéten hétfőtől nagycsütörtökig este hattól bűnbánó istentiszteletek lesznek. Ezek közösségi bűnbánati alkalmak és az úrvacsoravételre készítenek fel. Nagypénteken a templomunk feketébe öltözik, és olyankor a liturgia is kissé eltér a megszokottól. A 10 órakor kezdődő istentiszteleten nem lesz orgonajáték, hanem hegedű és cselló szolgáltatja majd a zenét, a Szomor házaspár előadásában. Volt már hasonlóban részünk, és akkor azt éltük meg, hogy ez az új hangzás igen mélyen meg tudja szólítani a híveket, nagyon jól illeszkedik nagypéntek szomorúságához, gyászához. Ugyanezen a napon este hattól passióolvasás lesz, a gyülekezet tagjai olvassák majd fel Krisztus szenvedéstörténetét. Húsvét mindkét ünnepnapján tíz órától lesznek istentiszteletek, melyeken úrvacsoravételre is lehetőség lesz. Igyekszünk az alkalmakat zenei szolgálatokkal színesíteni. Gyülekezetünkben sikerült nemrégiben újjáéleszteni a férfi kamarakórust, amely húsvéthétfőn énekkel fog szolgálni, és a húsvétvasárnapi istentiszteleten is lesz zenei szolgálat, szerencsére gyülekezetünkben több művészre lehet számítani. A hét folyamán a megye más településéről érkező lelkipásztorok is fognak szolgálni közöttünk. A nagyheti alkalmak: énekek, imák, igehirdetések mind azt szolgálják, hogy „megérkezzünk” és ne csupán „beessünk” az ünnepbe, tehát hogy egészen átéljük húsvét valóságát.