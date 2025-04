A mazsolás kalács illatával jutott el a csomag minden házba

Néhány éve elkezdték és azóta hagyomány lett Kevermesen a nagyobb ünnepekhez közeledve, hogy az önkormányzat meglepi a község lakosságát. Csomagokat állítanak össze, azokba idén, húsvét előtt, mazsolás fonott kalács, kenyér és a ráadás, sonka került.

Húsvét: a csomagba helyi kalács is került.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Kevermesen ez a jó gyakorlat jól bevált: öröm adni és öröm kapni, erről az évek alatt Lantos Zoltán polgármester is meggyőződött már.

Húsvét: meglepetés minden háztartásba

– Minden háztartásba eljuttattuk a húsvéti csomagokat. Ez egy gesztus, a helyi termékek népszerűsítése, a találkozás lehetősége.

– Mindezek együttesen az ünnepi ráhangolódást is segítették. A pékségünkben híresen finom pékáruk készülnek. amikor a napi megrendelésre, a vásárlói igényekre elkészült az aznapi termékmennyiség, körülbelül hajnali 2 órára, akkor ,,műszakcsere,, történt és sültek a húsvéti csomagokba szánt kalácsok. Ott is és a többi munkafázisban is az önkormányzat dolgozói példás összefogásából elkészültek a csomagok. Mi, heten, a képviselő-testület tagjaival pedig házhoz is vittük. – mesélte a település vezetője, aki maga is vállalta a fuvaros szerepét. Jók voltak a visszajelzések, Kevermes 650 háztartásába eljutott a húsvéti meglepetés csomag.