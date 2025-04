Sokan nem is gondolnák, de Bereczki Máté ezer szállal kötődik ehhez a Békés megyei településhez

Bereczki Mátéra büszke Kunágota. Fotó: Csete Ilona

A kunágotai tanítók nem hagyták feledni Bereczki Máté munkásságát

Mígnem a kunágotai tanítóknak köszönhetően nekrológok jelentek meg a Maros című, és a Néptanítók című lapokban. A népoktatásban szintén kunágotai tanítók tették ismertté a Bereczki nevet, az általuk írt tankönyvnek köszönhetően, amely több évtizedig forgalomban volt az akkori Nagy-Magyarország területén.

A pomológusról írt, nyomtatásban is megjelenő első életrajzi kiadványt is helyi születésű tanító írta. A sors kegyes játéka, hogy Szarka Samu a századforduló szigorú tekintetű községi jegyzője épp abba a gimnáziumba járt, ahol a Bereczki által Dörgő Dániel mezőtúri földbirtokoshoz címzett leveleit őrizték. Miután a jegyző hozzájutott a Bereczkinek írott Dörgő levelekhez, azokat egykori iskolájának adományozta, hogy teljes legyen az a páratlan levelezés, amely Bereczki halálának 100. évfordulóján nyomtatásban is megjelent a kunágotai származású dr. Szabó Pálnak köszönhetően.

Helytörténet a Bereczki Máté Általános Iskolában

– A megjelent cikk alapján képet kaphatunk arról a múltbeli értékalapú tenni akarásról, amely sok esetben éles ellentétbe kerül a mai kor szelfi alapú sekélyes valóságával – tette hozzá a helytörténet kiváló kutatója.

– A jó példa azonban adott, s a Bereczki nevével fémjelzett kunágotai iskola tanítói ma is elmondhatják a tudós örök érvényű szavait – ha már a szelfit említettem, maradjunk is annál – hogy: „Mire jó önmagát bálványoznia bárkinek is? Lelkével és szellemével igyekezzék az ember mások szívében élni, nem annak a porhüvelyének a képével, mely lelkét takarja, mert csak úgy méltó, hogy embernek neveztessék!”