Hangya: egyszerűbb kiűzni a házból, mint gondolná, autót kaphat megunt mobiljáért

Ébredezik a természet, vele együtt „ébrednek” a bogarak, rovarok. A hangyák sem kivételek, többségük kint a természetben él, az embertől távol, ám bent a lakásban is megfigyelhető néhány fajuk. A hangya a hideg évszakot a föld alatt, nagyjából fél-egy méter mélyen vészeli át. Ha a talaj nem fagyott át teljesen, akkor már kora tavasszal megindulhat a rajzás. Házak, épületek alapjába, kisebb repedésekbe, üregekbe húzódik be, ahol kellemes a hőmérséklet, megfelelőek a körülmények.

A hangya kint átmozgatja, porhanyósítja a talajt, de bent nem szabad hagyni „garázdálkodni”.

Forrás: Gettyimages

Hangya itt, hangya ott, hangya mindenütt

Többen panaszkodnak: egyik évben az egyik sarokban, a másik évben a másik sarokban bújnak elő otthonukban a hangyák. Boldog Gusztáv szerint akármennyire is természetbarát az ember, nem szabad hagyni a rovarokat, mert fészket építenek a padló alatt.

Habár a hangyák hasznosak is tudnak lenni, azért a legjobb az, ha nem jutnak be a házunkba, lakásunkba. Sőt, ha a kertben is féken tudjuk tartani a tevékenységüket. Erre pedig vannak nagyon jól bevált módszerek. Úgyhogy harcra fel! Egyáltalán nem reménytelen, hogy a hangyák békén ha(n)gyjanak bennünket! - írta az agroinform.hu.

