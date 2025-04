Beavatás 8 órája

Csak három hozzávaló és egy titkos összetevő kell a böjti ételek királynőjéhez, így készül a tradicionális haluska - galériával, videóval

Kacsazsírral a legfenségesebb, a levét keményítőként használták mosásnál az asszonyok, kikeményítették vele az ágyneműt, amit aztán mángoroltak, valamint a fehér ingeket is, hogy jobban lehessen vasalni. Természetesen a kolbász melletti leghíresebb szlovák ételről, a haluskáról van szó. Hétfőn a böjti, nagypénteki ételnek is kiváló haluska elkészítésébe kollégánkat, Nyemcsok Lászlót is beavatták a békéscsabai Meseházban, és ami pozitívum, mind a tíz ujja megmaradt.

Szép kötény nélkül nem vág bele az ember a haluska készítésébe. Persze, nem a szépség számít, hanem a praktikusság. A haluska levét nem kell majd használni a ruha keményítéséhez, ha összeragacsozza magát az ember. Veres Krisztina, a Meseház vezetője adta rám a kötényt, aztán kaptam egy nagy tálat, gyúródeszkát, sodrófát és éles kést az alapanyagokkal, egy kiló liszttel, hat tojással, sóval és két deciliter vízzel együtt. A haluska elkészült, mehetett a forró vízbe, képünkön (balról) Molnár Györgyné, Kun Gáborné, Nyemcsok László, Schwertner Józsefné és Veres Krisztina . Fotó: Kiss Zoltán Tiszteletem az asszonyoknak, mert a tészta gyúrása nehéz meló A haluska, vagyis a szlovák, friss tészta titkaiba a Csabai Szlovák Klub tagjai, Schwertner Józsefné Eszti, Molnár Györgyné Erzsike és Kun Gáborné Jutka avattak be. No, nemcsak nézni, hanem csinálni is kellett. Az egy kiló liszt közepébe tettem bele a tojásokat. Külön-külön kellett feltörés után egy tálkába tenni ezeket, mert egy záp elronthatta volna az egészet. Kezdtem keverni, gyúrni – tiszteletem az asszonyoknak, mert nehéz meló –, közben tettem hozzá mindig egy kis vizet, de vigyázni kellett arra, ne legyen túl híg a tészta. Addig kellett gyúrni, amíg a tészta le nem jött a tenyeremről, ujjaimról. Kezdeti keverés és gyúrás, ezután jött a neheze. Fotó: Kiss Zoltán Belülről kifelé kellett haladni nyújtás közben Ezután háromfelé vágtam a tésztát, gombócókat formáztam belőlük, és egyenként nyújtottam ki a deszkán. A klubtagok megmutatták, hogyan hajtsam rá a tésztát a sodrófára, és így nyújtottam jó nagy levélre. A tenyereimmel belülről kifelé kellett haladni a tésztán nyújtás közben. A ragadás ellen ismét lisztet használtam. Egy kiló lisztből három levél tészta lett, ezeket – és magamat – egy kicsit pihentettem. A sodrófára tekertem fel a levelet, és a közepén éles késsel elvágtam, a lapokat egymásra tettem, liszteztem, majd vékonyra vágtam, a főzővízben majd úgyis megdagad. Veres Krisztina hozta össze a haluskakészítő csapatot. Fotó: Kiss Zoltán Mákos és brindzás haluska lett belőle Hozzá kell tennem, én inkább vagdostam a tésztát, mellettem az asszonyok szélsebesen vágták, ebből is kiderült számomra: szakma ez, nem szakkör. Közben a gázon már melegedett a víz, egy evőkanál sót, valamint egy kis olajat öntöttem hozzá, hogy ne tapadjanak össze a tésztacsíkok. A víz forrása után két-három perc múlva feljött a tészta a víz tetejére, ami jelezte, hogy megfőtt. Tovább nem is szabad főzni, mert kijön belőle a liszt.

A tészta kiszedése, csöpögtetése után egy kis kacsazsírt kentem rá, hogy beszívja a tészta a fenséges ízt. Ezután került egyik részére a porcukros mák, a másikra a brindza. Gyermekkorom ízeit kaptam vissza, nem csoda, hogy a haluskát a szlovák ételek királynőjének tartják. Így mutatott a mákos. Fotó: Kiss Zoltán A haluska hozzávalói: 1 kg finomliszt

6 tojás

egy csipet só

2 dl víz

1-2 evőkanál só a vízbe a tészta főzéséhez

2-3 evőkanál étolaj a vízbe a tészta főzéséhez

1 evőkanál kacsazsír a kifőtt tésztára Aki pedig a tökéletes csabai kolbász receptjét keresi, az ne keresse tovább, mert itt megtalálja, A jó házi kolbász receptje a fűszereket tekintve nem titok, de a kolbászkirályok titkai éppen az apróságokban rejlenek.

Haluska készítés a békéscsabai Meseházban Fotók: Kiss Zoltán

