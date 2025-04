Így lett egy magyar kistelepülés a húsipar legendás központja - galériával

Gyula városának története szorosan összefonódik a húsiparral, különösen a híres Gyulai Húskombináttal.

A Gyulai Húsipar hagyományos kolbászai: ízek, amelyek évszázadok óta képviselik a helyi gasztronómiai örökséget

Forrás: Gyula a múltban Facebook csoport

A gyulai húsipar története: kolbászok, múzeumok és történetek

A város 18–19. századi téli vásárainak köszönhetően vált ismertté, amelyek pezsgő üzleti életet hoztak, és fellendítették a feldolgozóipart. Az itt megrendezett vásárok révén a sertéshús feldolgozása, a kolbászkészítés és a húsipar több évtizedes hagyományai alakultak ki.

A gyulai húsipar hírneve az 1900-as évek elejére nemcsak Magyarországon, hanem Európa más részein is elterjedt. Ifj. Balog József, aki a 19. század végén a kolbászkészítés mestere volt, 1910-ben Brüsszelben aranyérmet nyert a Gyulai kolbásszal. Ezt követően a gyulai hentesek, mint Stéberl András, folytatták a hagyományokat, és nemcsak kolbászokat, hanem más húsipari termékeket is piacra vittek. A húsipar aranykora a 20. század első felében kezdődött, Stéberl András vezetésével, aki ipari szintű húsfeldolgozást indított, és 1938-ban korszerű gyárat alapított, mely a világpiacra is szállított. A gyulai termékek bővültek, a kolbász mellett szalámi, sonka és konzerv is megjelent. A 1935-ös brüsszeli Aranydiploma nemcsak a gyulai, hanem Magyarország hírnevét is öregbítette - olvasható a gyulaihus.hu oldalon.

A II. világháború után az államosítási folyamatok kezdődtek el. A gyulai húsüzem a Szocialista Magyarország alatt több névváltozáson ment keresztül, és a híres Gyulai kolbászt a következő három évtizedben is elismerték. A csúcsot a 70-es évek hozták el, amikor 1978-ban egy világszínvonalú új üzem kezdte meg működését. A 80-as években a Gyulai Húskombinát 2300 munkavállalót foglalkoztatott, és évente több mint 1 millió sertést dolgozott fel. A rendszerváltás után a gyulai húskombinát nehézségekkel szembesült. A keleti piacok megszűnésével, a belföldi kereslet csökkenésével és a külföldi olcsó termékek megjelenésével a magyar húsipar, így a Gyulai Húskombinát is, válságba került. A 90-es évek végére a vállalat termelési kapacitásai már meghaladták a hazai keresletet, és 2012-re a cég működése fenntarthatatlanná vált, így felszámolás alá került.