Ilyennek látják az online világot a gyerekek, meglepő alkotások is érkeztek - galériával

Megnyílt a Gyermekjogok a digitális térben – Online vagy? Jelen vagy? Gyere-k-épbe az online térbe című időszaki gyermekjogi vándorkiállítás hétfőn délután Gyulán, az Erkel Ferenc Művelődési Központban. A Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálata által megszervezett Gyermekjogok a digitális térben vándorkiállításának célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a gyermekjogok az online térben is megilletik a gyermekeket. A tárlat keretében gyermekotthonokban élő és nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek pályaműveit tekinthetik meg az érdeklődők, akik alkotásaikkal bemutatják, mi érdekli őket az internetes világban, miben látják annak előnyeit és veszélyeit mindennapjaikban. A kiállított rajzok nagyon sokrétűen mutatják be, hogy miként gondolkodnak a gyerekek az online térről, kiválóan láttatják annak kettősségét, hasznos és sötétebb oldalát is.

Fotó: Dinya Magdolna

A vándorkiállítás második helyszínén, Gyulán dr. Novák Krisztina, a Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálat jogvédelmi biztosa mondott nyitóbeszédet. Mint kiemelte, a kiállítás keretében a jövő a gyermekek szemén, rajzain keresztül tárul elénk abban a világban, a digitális térben, amely mindannyiunk életében egyre nagyobb teret nyer. A jogvédelmi biztos fontosnak nevezte, hogy közösen alakítsuk ki azokat a normákat, amelyek nem csak biztonságossá, hanem támogatóvá is teszik ezt a területet.

Fontos a generációk közötti együttműködés

– A digitális világ formálásában a generációk közötti együttműködés elengedhetetlen. Az idősebb nemzedékek tapasztalata és a fiatalabbak innovatív gondolkodása együtt képes megteremteni azt az egyensúlyt, ami a digitális világ felelősségteljes és hatékony használatát biztosítja. Az olyan alkalmak, mint a hétfői is, lehetőséget adnak arra, hogy hidakat építünk a generációk között – fogalmazott. – Képzeljünk el egy olyan világot, ahol a fiatalok megosztják velünk, idősebbekkel a tudásukat, észrevételeiket például az új technológiák használatáról, miközben mi az értékrendünkkel és élettapasztalatunkkal segíthetünk a fiataloknak az online térben való eligazodásban! Egy ilyen együttműködés nem csak a közösséget erősíti, hanem az egyéni fejlődést is elősegítheti. Hangsúlyozta, azon vannak, hogy minden gyermekhez vezessen út a hídon át, és minden gyermek át tudjon kelni biztonságosan a hídon. S ha szükséges, ne féljenek kérdezni, szólni.