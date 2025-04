Elindult a visszaszámlálás, néhány óránk maradt a fontos határidőig

Április 15-e a gépjárműadó befizetésének határideje. A NAV Mobilalkalmazás letölthető a Google Play áruházból és az App Store-ból is, és nemcsak a gépjárműadó fizetésére alkalmas: ellenőrizhetjük benne az adószámlánkat, lekérdezhetjük foglalkoztatási adatainkat, sőt üzleti partnereink adatait is átnézhetjük rajta. Hasznos kalkulátorok és adatbázisok is segítik az eligazodást – olvasható az adóhatóság tájékoztatójában.

A gépjárműadó pár kattintással, online is befizethető. Illusztráció: Shutterstock

Még csekken is befizethető a gépjárműadó

Nem csak a NAV-Mobilon keresztül fizethetjük be az adót. Ha van Ügyfélkapu+-azonosítónk vagy használjuk a Digitális Adózási Portált (DÁP), akkor a gépjárműadó-határozatban szereplő fizetési linkre kattintva is intézhetjük az átutalást. Ugyanez elérhető az Ügyfélportálon (ÜPO) keresztül is.

A hagyományos banki utalás továbbra is opció: ebben az esetben a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell utalni az összeget. Fontos, hogy a közlemény rovatban ne a rendszámot, hanem az adószámot vagy az adóazonosító jelet tüntessük fel – enélkül nem tudják beazonosítani a befizetést.

Aki postán kapta meg a határozatot, az a mellékelt csekken is rendezheti az összeget.

Hol találhatók részletes információk?

A gépjárműadó kiszámításának módjáról, a befizetés részletes szabályairól és a mentességekről a NAV honlapján lehet tájékozódni. Érdemes elolvasni a 95-ös számú információs füzetet, amely minden fontos tudnivalót tartalmaz.