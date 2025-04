Kényelem vs. minőség: mi kerül többe a húsvéti asztalon?

Húsvét előtt és után is találunk fonott kalácsot az élelmiszerboltokban, a sima vagy kakaós változat pedig már szinte alapnak számít. Ahogy közeleg a hosszú hétvége, a választék egyre gazdagabb és finomabb lesz, így sokan inkább a boltban vásárolják meg, a házi sütés helyett. Kényelmes és egyszerű, de vajon olcsóbb is?

Bolti vagy házi fonott kalács: melyik a jobb választás?

A húsvéti fonott kalács egy édes kelt tészta, ami zsiradékot, tojást és cukrot is tartalmaz - írja a mindmegette.hu. Az alaprecepthez liszt, só, tej, cukor, élesztő, tojás és vaj szükséges. A legtöbb háztartásban megtalálható a só, cukor vagy édesítőszer, és a liszt, tej, tojás is alapélelmiszer. A vaj helyett margarin vagy tejszín is használható.

A bolti kalácsok minősége változó. Az olcsóbbakban gyakran találhatunk tejport, tojáspor, margarint és egyéb adalékanyagokat, míg a házi készítésű változatokban valódi tej, tojás és vaj szerepelnek.

Annak, hogy a házi vagy a bolti fonott kalács olcsóbb, a Mindmegette szerkesztősége járt utána.