Ez az alattomos fertőzés emberre és állatra is óriási veszélyt jelent

A Magyarországon egyre gyakrabban előforduló, állatról emberre terjedő betegség, az echinococcosis, egy komoly betegség kockázatával jár, és az utóbbi időben egyre emelkedő esetszámokat produkál. Mint azt dr. Kardics Kinga, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Infektológiai Osztályának szakorvosa az ATV-nek elmondta, a velünk élő, gondozott és az élősködők ellen rendszeres védelemben részesített kutyák, macskák alapvetően ritkán terjesztői emberekre veszélyes fertőző betegségnek – olvasható a mandiner.hu cikkében.

A galandféreg okozta fertőző megbetegedés ugyanúgy veszélyt jelent házi kedvenceinkre, mint ránk. Fotó: shutterstock.com

Az echinococcosis, az állatról emberre terjedő fertőző betegség, Európához képest itthon szerencsére még kisebb veszéllyel fenyeget. Az Európai Járványügyi Központ adatai szerint 2023-ban 929 emberi megbetegedést regisztráltak, 2022-ben 739-et, 2021-ben 592-et, 2020-ban pedig 574-et, addig a Magyarországon is emelkedő esetszám 2023-ra 19, 2022-re 9, 2021-re 7, 2020-ra pedig már csak 4 ilyen beteget mutat.

Az egyetem szakorvosa szerint az echinococcosis egy galandféreg okozta megbetegedés, ami ugyanúgy veszélyt jelent házi kedvenceinkre, mint ránk, emberekre. Dr. Kardics Kinga elmondta, hogy a férgek vagy petéik a fertőzött rókák és aranysakálok bélsarával ürülnek, és akár egy évig is életképesek maradnak. Ha ezek a peték a szimatoló kutyák szájába, orrába jutnak, vagy lábukra, szőrükre kerülnek, és lenyalják onnan, az állat béltraktusába jutva a peték őket is megfertőzik. Az állatok úgy adhatják tovább a fertőzést, hogy megnyalják a kezünket, mi pedig kézmosás nélkül megeszünk mondjuk egy almát. Mint az a mandiner.hu cikkében olvasható, a fertőzés nyomán ciszták képződhetnek a májban, a lépben, a tüdőben, de akár az agyban vagy a csontokban is. Emberben, állatban egyaránt.