Gyász 39 perce

Szigeti atya is imádkozott Ferenc pápa lelki üdvéért a békéscsabai templomban

Ferenc pápa hétfőn reggel hunyt el, és Szigeti Antal, békéscsabai katolikus plébános már imádkozott lelki üdvéért a katolikus társszékesegyházban. Szentmisét ugyanakkor húsvét lévén most nem tartanak (mert ilyenkor nem is szabad), de hívekkel együtt is megemlékeznek a Szentatyáról.

Szigeti Antal elmondta, Ferenc pápa tisztelete élni fog halála után is, mert az egyház tanításainak tisztaságát megőrizte. Nem csoda, hogy Assisi Szent Ferenc nevét vette fel, a szociális érzékenysége mindig is megmutatkozott. Szigeti Antal: Ferenc pápa mindig kiállt a szegények, a szenvedők mellett Fotó: Bencsik Ádám Arról is sokszor beszélt, hogy a háborúk miatt sokan szenvednek – Azt hirdette, legyünk befogadók, nyitottak azok iránt, akik szegények, szenvednek, hiszen minden ember Istenhez tartozik, ez az evangéliumi tanítás is – hangsúlyozta Szigeti atya. – Arról is sokszor és sok helyen beszélt, hogy a háborúk miatt sokan szenvednek, és minden jóakaratú ember vágya az, hogy legyen béke a világon. Ferenc pápa soha nem szegült szembe a krisztusi és egyházi tanítással Szigeti Antal kitért arra, Ferenc pápa Krisztust követte, és azt tanította, hogy ennek a szellemében kell élni, gondolkodni. Voltak olyan újító törekvései, amivel nem mindenki értett egyet, de soha nem szegült szembe a krisztusi és egyházi tanítással.

