Elképesztő nyuszibuli: ez lesz a hosszú hétvége legnagyobb partija!

Jönnek az elmúlt évtizedek ikonikus partyhimnuszai, no és meglepetésként a húsvéti nyuszi is. Ugye senki sem felejtette el? Felnőttek, a 30+ korosztály a belépésnél is előnyben.

Retro hangulat és húsvéti lendület: jön a Bazi Nagy Húsvéti Retro Party a békéscsabai Mamma Miában. Április 19-én, szombaton a szervezők elképesztő retro bulival várják a szórakozni vágyókat a békéscsabai Mamma Mia Klubban. Bazi Nagy Húsvéti Retro Party lesz szombaton a békéscsabai Mamma Mia Klubban A buli visszarepít majd az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb slágereinek világába. Garantálják a jó hangulatot, lesz tánc, nosztalgia, hiszen a zenei palettán a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb partyhimnuszai csendülnek fel. A hangulatért DJ Leslie felel.

