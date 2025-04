Elhunyt TAJ doktor, a betegek mindig vidám gyógyítója

Névjegy

Dr. Tóth-Abonyi János Szegeden született 1942. október 29-én. A szegedi Dózsa György Általános Iskolába járt, majd az akkori Jugoszláviában, előbb Pristinában, majd Zentán végezte gimnáziumi tanulmányait. 1967-ben Belgrádban, az Általános Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Innentől Zentán lett körzeti orvos, majd 1972-ben a zentai kórház rehabilitációs osztályán vállalt munkát. 1975-ben letette a Fizikális Medicina és Rehabilitációs szakvizsgát, majd 1977-ben megszerezte sportorvosi diplomáját is. Feleségével, a gyermekgyógyász Dr. Muhi Zsuzsannával 1968-ban házasodtak össze, két gyermekük született, Mónika és Zsolt.

Zentán 1991-ig dolgozott, majd a délszláv háború kitörése miatt családjával visszaköltözött Magyarországra és Orosházán telepedtek le. Ekkor került az Orosházi Kórház járóbeteg szakrendelőjébe, ahol a reumatológián praktizált. A kórházban 2008-ban alakult meg a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, aminek első osztályvezető főorvosa lett, majd később főorvosként egészen 2024 nyaráig gyógyított a rehabilitációs osztályon, a nappali kórházban és a szakrendelésen is.

Nevéhez fűződik

az Orosháza-Gyopárosfürdő,

a tótkomlósi Rózsa fürdő

és az algyői Borbála fürdő vizeinek gyógyvízzé nyilvánítása.

Rengeteg többnyelvű szakmai publikáció és tevékenység köthető hozzá a gyógyítás és a sportorvoslás terén. A kórházi munka mellett aktívan részt vett a sportéletben is. 1960-1962 között az OFK Beograd I. ligás labdarúgó csapatának játékosa, és a Jugoszláv ifjúsági válogatott tagja volt. 1972-1987 között a jugoszláv asztalitenisz válogatott csapatorvosa volt, ezzel párhuzamosan 1991-ig a jugoszláv asztalitenisz szövetség egészségügyi biztosságának szaktanácsadójaként is tevékenykedett. 1988-1991 között a jugoszláv női kézilabda válogatott csapatorvosa lett, emellett Zenta város összes sportklubjának csapatorvosi teendőit is ellátta. Magyarországra költözése után 1992-1999 között az Orosházi Asztalitenisz Klub sportorvosa, majd az Orosházi Férfi Kézilabda SE sportorvosa volt. Gyógyító munkájáért 2019-ben megkapta a Dr. László Elek Díj Orosháza Egészségügyéért elismerést.