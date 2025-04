Házaspárlatok: nem fogja elhinni, milyen egzotikus pálinkával hódítja meg az országot a házaspár!

Étkezési minőségű gyümölcsből készítjük a pálinkákat, a párlatokat. A kiváló alapanyagot több helyről szerezzük be, illetve van egy saját gyümölcsös kertünk is. Amikor messzebb mennek gyümölcsért, a gyerekek is elkísérik őket, és az utat összekötik egy-egy kirándulással. A párlatok készítésénél ugyancsak segítenek a gyerekek. Azt is tudjuk, ha a gyümölcs jó minőségű, mert kislányunk előszeretettel tölti be a minőségellenőr szerepét, és ha a ládából fogyni kezd a gyümölcs, tudjuk, hogy lassan el kell kezdeni a feldolgozást