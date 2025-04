Elképesztő repülőgép tűnt fel a Viharsarok felett, videóra vették!

Miért különleges a Cargolux Boeing 747-8R7F?

A gépet Budapesten – és vélhetően más reptereken is – úgynevezett planespotterek (repülőgép-fotósok) várták, hiszen nem csupán a teljesítménye, hanem a kinézete miatt is különleges gépről van szó. Az LX-VCF lajstromjelű Boeing 747-8F óriási mérete és a jellegzetes orrkialakítása minden repülőtéren feltűnést kelt. A Cargolux gyakran alkalmaz egyedi festéseket, így ezen a gépen is. A repülő „Not Without My Mask” kampányfestés még a COVID-időszak alatt készült, és a maszkot viselő pilótafülke azóta is kedvelt fotótéma a spotterek körében. A „Légiközlekedés - Repülés - PlaneSpotting – HU” elnevezésű közösség Magyarország legaktívabb légiközlekedés és repülés témájú Facebook-csoportja, náluk találtuk az alábbi videót a békési légteret is megjárt óriásgép budapesti landolásáról.