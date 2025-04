A várossá nyilvánítást ünnepelték, átadták a békési elismeréseket - galériával

– Békés a szülőföldem, itt láttam meg először a napvilágot, és itt kereszteltek meg. A számomra legfontosabb emberi közösségbe, a családba, a nemzetbe és a keresztény közösségbe ezzel léptem be – fogalmazott dr. Latorcai János. – Ezért is érzem különösen igaznak Fekete István gondolatát. A szülőföld mindig meghatározza azt, amivé az ember lesz. Esetemben a szülőföld kifejezés különös jelentőségű, mert ugyan itt születtem, de életem éveinek elején mégis néhány tíz kilométerre, Endrődön éltem. A szülőföld mindig, sokszor a tudat alatt is vonzza, irányítja az embert. Erre valójában akkor jöttem rá, amikor a ’80-as években, már gépkocsival közlekedve Békéscsaba irányában tudatosan mindig Békésen keresztül jöttem. Kerestem valamit, ami számomra üzenetet hordoz. Mindig megálltam, hogy lássam mindazt, amit fejlődött, amivel szépült a város. Aztán már teljes tudatossággal próbáltam feltárni Békés zegzugait, a Köröstől az Élővíz-csatornáig. Jó volt és jó látni a szépülő várost, a megvalósuló fejlesztéseket, a megújult utakat, a parkosított tereket.

Megidézte a régi vásárokat

Kiemelte, településközpont épületei a 20. század elején megindult polgárosodásról tanúskodnak. Az 1903-ban megépült gimnázium iskolavárossá emelte Békést, és az intézményt mértékadó református iskolává. Az egy évvel később átadott polgármesteri hivatal pedig annak a bizonyítéka, hogy az ország egykori legnagyobb községe elindult a városiasodás útján.

Fotó: Jenei Péter

A szülőföldnek mindig üzenete van

Elárulta, élénken élnek benne azok az idők, amikor nagyapjával, aki kötélgyártó volt, jöttek a vásárokra, és ilyenkor mindig volt lehetősége egy kicsit kisurranva azt megtapasztalni, ami a településen változást jelentett.

– Ilyenkor különösen korán kelt a nap a házunk táján, hiszen hajnalban kellett indulunk, majd a vonaton való zötykölődés álmos fáradalmával és kissé didergősen érkeztünk, hogy aztán gyalogosan tegyük meg az utat a célunkhoz – idézte fel. – A környezet mindig adott valamit.

Szólt arról, hogy ha Békésen jár, igyekszik mindig a katolikus templomba is bemenni, nem csak azért, mert ott keresztelték, hanem, mert Orlai Petrics Soma ott található képei meghatározóak, mindig kísérték az útját.