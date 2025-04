Figyeljen, mert húsvét miatt máskor ürítik a kukát!

A Tappe Kft.-nél ismertették, hogy a húsvét miatt miként alakul a szemétszállítás Békéscsabán.

Húsvét miatt változás várható a szemétszállításban Békéscsabán. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az V. körzetben – ahol rendszeresen pénteken ürítik a kukákat – nagypénteken, április 18-án viszik el a kommunális hulladékot.

Az I. körzetben – ahol a menetrend alapján többnyire hétfőn szállítanak – húsvéthétfő helyett szombaton, április 19-én ürítik a kukákat.

Most is azt kérték a cégnél, hogy a megszokottaknak megfelelően most is reggel 6 óráig tegyék ki az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra a kukát a békéscsabaiak.