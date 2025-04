Két hibátlan Babetta került a piacra, egy bicikli áráért lecsaphatnak rá a libakergető szerelmesei

Gyári állapotú és fényezésű, eladó Babetta motorokra hívta fel figyelmünket egyik olvasónk. A békési tulajdonos rögtön két "mopedcsodát" is piacra dobott.

Babetta 207: Linda ennek a nyergében üldözte a rosszfiúkat

Babetta, legendás mopedcsoda Csehszlovákiából

Az ajánlat alatti hozzászólásokat olvasva megállapítható, hogy mindenkit rögtön elkapott a nosztalgia. Volt, aki felidézte azt a 45 esztendővel ezelőtti pillanatot, mikor a feleségének 6200 forintért vásárolta meg a csehszlovák gyártó, a JAWA azóta legendássá lett mopedjét. Van, aki a húszéves Görbe Nórát, azaz Lindát hiányolta a Babetta nyergéből. Annyi bizonyos, hogy a minden lében kanál rendőrnő emlékezetes belépőinek állandó szereplője volt egy mustársárga Babetta, melynek nyergében ülve üldözte a bűnt a főváros utcáin.

A Babetta motorok története is megér egy misét. Az első modell, a Babetta 28, 1970-ben jelent meg, és hihetetlenül népszerű lett a fiatalok körében, akik a szabadságot és a mobilitást keresték akkoriban is. A sorozatgyártása 1971-ben kezdődött el, és eredetileg két verzióban készült: a Babetta 28 mellett a kisebb, Babetta 207 is ekkor gördült le a gyártósorról. Utóbbi lett az igazi telitalálat, a keleti blokk országain felül Nyugat-Európába, sőt még Amerikába is exportálták belőlük. Babszi, libakergető, a cseh mopedek vérfarkasa – ezek a becenevek pedig mind-mind a szocialista járműgyártás csúcsát, a Babettát takarják.