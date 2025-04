Ismét csatasorba álltak a munkagépek a városban

Mint írta, ismét felsorakoztak a munkagépek az érintett városrészekben, hogy befejezzék a tavaly megkezdett nagyszabású aszfaltozási munkálatokat. A hamarosan záruló beruházás keretében még 12 utca kap szilárd útburkolatot. Ezen felül folyamatban van további 8 utca tervezése, melyek kivitelezése ősszel kezdődhet el.

Folytatódik az egymilliárdos aszfaltozási program Békésen. Fotó: Gazsó János

A munkálatok indulásával párhuzamosan megtekintették a hamarosan záródó beruházásokat, a Teleky utcai tornaszoba, a munkacsarnok és a galéria kivitelezési munkálatait is. – Dankó Béla, Békés országgyűlési képviselője segítségével a most megvalósultak mellett számos új projektet tervezünk indítani a jövőben is – fogalmazott Kálmán Tibor.