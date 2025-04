Kivégzett fiatalok maradványaira bukkantak a szomszéd vármegyében

A ritka régészeti leletek a napokban kerültek elő a bugaci Aranymonostor közelében. A gyermekáldozatok csontmaradványai az 1241-42-es tatárjárás pusztításának, tömeggyilkosságainak újabb kézzelfogható bizonyítékai – olvasható a baon.hu tudósításában.

Gyermekáldozatok csontmaradványai kerültek elő az Aranymonostor közelében. Forrás: baon.hu/Bús Csenger

Az Aranymonostor szakrális, gazdasági és kereskedelmi központ volt

A napokban hat gyermekáldozat, 14 és 18 év közötti fiatal maradványait találták meg az Aranymonostornál, amely a Homokhátság szakrális, gazdasági és kereskedelmi központja volt egykor.

– Az idei évben egyértelművé vált, amit eddig is gondoltunk, hogy nyílt színi ütközetben foglalták el a mongolok a települést. A mongol katonák tömegesen végezték ki a védtelen nőket és a gyerekeket, utána pedig a megerősített monostorba tették a székhelyüket – részletezte a feltárás vezetője, dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója.

Az évekkel ezelőtt feltárt, sorba ültetett vagy guggolva kivégzett gyermekek maradványai is azt sugallták, ami most is beigazolódott, hogy a település teljes elfoglalása történt meg. A pusztítás nyomán szanaszét fekvő holttesteket a fertőzés veszélye miatt épp, hogy csak elkaparták – sorolta dr. Rosta Szabolcs, aki azt is elmondta, hogy az emberi maradványok mellett úgynevezett állatcsont szőnyeg is előkerült. A több ezer állatot a monostorban fogyaszthatták el a tatárok és egyszerűen kidobták a csontokat az árokrendszerbe.

Dr. Rosta Szabolcs nemrégiben Békéscsabán, a Munkácsy múzeumban tartott előadásában is beszámolt a bugaci ásatás eredményeiről, a tatárjárás pusztításának részleteiről.

