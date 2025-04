Ilyet még sose láttak, nem hittek a szemüknek a természetvédelmi őrök

Egy hónapon belül akár mind a négy évszakra jellemző időt is megtapasztalhatjuk, nem véletlen tartják „szeszélyes hónapnak”. Most még ugyan csak április közepét írunk, de már megmutatta igazi csalafintaságát a hónap: 26 fokos meleget, szikrázó napsütést, viharos szelet, esőt és még hólepelt is hozott – írták a szarvasi központú Körös-Maros Nemzeti Park beszámolójában. Az áprilisi havazás nem mindennapi, főleg ha előtte kellemes, tavaszias idő volt.

Áprilisi havazás: fehér hóbuckaként magasodik a Bekai-Halom a zöldellő fák ölelésében. Fotó: Balla Tihamér/KMNP

Az áprilisi havazás négy centi havat hozott a Maros mentén

A Maros mentén idén április 5-én még 20 fok feletti, igazán kellemes, tavaszias, meleg időt élvezhettünk, két nappal később viszont azt hihettük, hogy káprázik a szemünk, hiszen behavazott táj fogadott bennünket reggel – fogalmaztak a természetvédelmi őrök. Az éjszaka folyamán mintegy 4 cm hó hullott az intenzív lehűlés mellett. Egészen abszurd, szinte szürreális látványt nyújtott, hogy a már szépen megnőtt, harsány zöld gyepeket fehér hólepel fedte be. A Bekai-halom pedig, mint egy hatalmas fehér hóbucka magasodott az élénk zölden rügyező fűzfák ölelésében.

A napsugarak délre elolvasztották a hótakarót

A hólepelhez nem igazán illeszkedő élénk madárdal és a napsugarak aztán délre már elolvasztották a hótakarót. Ezzel az idei évben eddig két havas napot regisztrálhattak a Makói Tájegységen, egyet januárban, egyet pedig áprilisban.