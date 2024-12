– A Zsadányért Egyesület minden adventi vasárnap falusi adventet szervez – ismertette Nagy Sándor, az egyesület elnöke. Karácsonyfát állítottak a régi piactéren, valamint kihelyeztek egy adventi koszorút is, amelyen meg is gyújtották az első gyertyát elmúlt vasárnap. A rendezvényen felléptek az óvodások, és zsíros kenyeret, forralt bort, forró teát kínáltak.

A minap meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún a Zsadányért Egyesület rendezvényén

Forrás: Zsadányért Egyesület Facebook-oldala

A főutca oszlopaira felszerelték a díszkivilágítás elemeit

Hasonló programok várhatók a további adventi vasárnapokon is – hangsúlyozta Nagy Sándor. Hozzátette, hogy bár a korábbi években is voltak adventi események Zsadányban, idén a frissen alakult Zsadányért Egyesület vállalta magára ezt a nemes feladatot. Magánszemélyek és vállalkozók felajánlása révén ünnepi fénybe borult Zsadány, a díszkivilágítás elemeit most szerelték fel a főutca oszlopaira. Hangsúlyozta, hogy a református egyházközség és az önkormányzat szintén segíti a csapatot, kiemelte Kiss Balázs alpolgármester szerepvállalását.

Kincskereső játékot is hirdetett a Zsadányért Egyesület

Érdekességként megemlítette, hogy adventi kincskereső játékot is indítottak Zsadányban. Ennek lényege, hogy minden nap más-más család díszíti fel otthonát, környezetét. Az adott napon ezt a házat kell megkeresni, a helyszínen készült fotót pedig feltölteni a Zsadányért Egyesület Facebook-oldalára. A sikeres kincsvadászok között egy-egy ajándékcsomagot sorsolnak ki a családok jóvoltából.