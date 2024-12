Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a 47-es főút 103-as kilométerszelvényénél, Köröstarcsa térségében.

A baleset következtében a villanyoszlop rádőlt az úttestre, forgalmi akadályt képezve.

A Régi idők karácsonyával nyert a Tortamustrán Nagy Zoltánné hobbicukrász

Stúdiónk vendége a telekgerendási Nagy Zoltánné Erzsébet volt. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy Erzsébet nemrégiben a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum Tortamustraversenyén két díjat is nyert a Régi idők karácsonya elnevezésű alkotásával, a rendkívül erős mezőnyben. Első helyen végzett az amatőr cukrászok között, és kreációja kapta a legtöbb szavazatot, így a közönségdíjat is kiérdemelte.

Így még nem láthattad az M44-es záró szakaszát: különleges videó

Az M44-es gyorsforgalmi út befejező szakaszának építéséről tett közzé videót Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

Herczeg Tamás számolt be a munkálatok állásáról. Forrás: Herczeg Tamás Facebook oldala

A dubai csoki meghódítja Békés vármegyét is

Békés vármegyében is elindult hódító útjára a világ legfényűzőbb édességének is nevezett dubai csoki. Múlt héten már a gyulai Kézműves cukrászda is elkezdte a készítését, de máshol is kapható. A dubai csoki nem csak csoki formájában kedvelt és keresett.