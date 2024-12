Mint írták, a BSZC képviselőit – akik között ott volt Mucsi Balázs főigazgató is – a Saigontourist Hospitality College középiskolában Vo Thi My Van igazgató és csapata fogadta. Az egyeztetés során értékelték az együttműködés eddigi eredményeit, a vendéglátóipari képzés területén diákok és oktatók kölcsönösen látogattak el egymás országába. Ünnepélyesen átadták azokat az elismerő tanúsítványokat is, amelyek arról szólnak, hogy idén ősszel vietnámi diákok és oktatók egy hónapos szakmai gyakorlatot töltöttek el a BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskolában.

Tárgyaltak a vietnámiakkal arról, hogyan lehet bővíteni az együttműködést

Emellett tárgyaltak arról is, hogy a kapcsolatot miként lehetne továbbfejleszteni a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a vietnámi intézmény között. Az együttműködés kibővítésével a jövőben felsőoktatási intézmények is bekapcsolódhatnak a mobilitási programba.

Magyarország Ho Si Minh-városi főkonzulátusának képviseletében Lehőcz Gábor főkonzul arról tájékoztatta a vietnámi diákokat, hogy milyen ösztöndíjprogramban vehetnek részt, amellyel a magyar felsőoktatásban képezhetik magukat.

A világbajnokság apropóján teqball-asztalt vittek a vietnámiaknak

A közeljövőben, december 4. és 8. között Ho Si Minh-város ad otthont a teqball-világbajnokságnak. A sportág tízéves fennállását ünnepli, a magyar fejlesztésű játék mára hungarikumként világszerte nagy népszerűségnek örvend. Ennek kapcsán a Békéscsabai Szakképzési Centrum egy teqball-asztalt ajánlott fel a Saigontourist Hospitality College számára. Úgy vélik, hogy az asztal íves felülete szimbolikus hidat jelent a két ország és a két iskola között, amely a sport és az oktatás területén is tovább erősíti az együttműködést.