A nemzeti park honlapján olvasható beszámoló szerint a vándorsólyom a múlt században eltűnt hazánkból, mint költőfaj. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre erősödő költőállománnyal van jelen. A párok rendszerint középhegységeink sziklaszirtjein, felhagyott bányák oldalaiban nevelik fiókáikat. Az őszi-téli időszakban jellemző rájuk a rövid távú vonulás, kóborlás. A tőlünk északabbra költő egyedek gyakran érkeznek telelni a Kárpát-medencébe, így ebben az időszakban az Alföldön is sokfelé találkozhatunk velük.

A vándorsólyom a világ leggyorsabb élőlényei közé tartozik. A fotó illusztráció. Készítette: Czifrák Gábor

Az év nagy részében felbukkan egy-egy vándorsólyom a Kis-Sárréten

A Kis-Sárréten nemcsak télen, hanem gyakorlatilag az év nagy részében számíthatunk vándorsólymok feltűnésére. Az elmúlt húsz évben csak a júniusi hónapból nincsenek megfigyelési adatai a nemzeti parknak. Ez a madár igazi világpolgár: 19 alfaja az Antarktisz kivételével minden földrészen költ. A Kis-Sárréten főleg az európai alfaj telel. Általában egy-két példány tart ki hosszabb ideig, de alkalmanként 3-4 madár is előfordul. Az öreg tollruhás madarak gyakoribbak a fiatal példányoknál. Főleg a halastavak környékén kerülnek szem elé, mivel az itt telelő madarak (dankasirályok, récék, seregélyek) bőséges vadászzsákmányt kínálnak számukra. Az évről-évre visszatérő példányok gyakran ugyanazokat a fasorokat, facsoportokat használják pihenőhelyként, annak ellenére, hogy a két tórendszeren és a környező mocsarakban több hasonló adottságú biotóp is rendelkezésre áll, és nyilván a hosszú évek alatt már többször is cserélődtek a madarak. Az idén az első példány már október elején megjelent, néhány alkalommal két példány is előfordult.

A vándorsólyom a Maros-ártéren a tavaszi vonulás idején figyelhető meg

A KMNP Maros-ártér részterületén is időről-időre feltűnik a vándorsólyom. Általában inkább a tavaszi vonulási időben figyelhető meg néhány hétig, és mindig ugyanazoknak a kiszáradt nyárfáknak a csúcsán pihen, melyek a környék legmagasabb megfigyelési pontját adják. Ahogy a ragadozó madarak általában, úgy a sólymok is szeretik a magasból figyelni a tájat, hogy minél nagyobb területet láthassanak be. Idén az őszi időszakban, október legvégén is megjelent egy öreg vándorsólyom a szokásos pihenőfákon, és azóta is több alkalommal láttuk.