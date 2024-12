Szalay Ágnes, a Munkácsy Emlékház történésze tett fel egy fényképet, hogy Reök István a Bogárházi temetőben nyugszik, és hogy a sírja szinte megközelíthetetlen, az akác is benőtte a környékét. Innen jött az ötlet pár éve, hogy március 15-e alkalmából rendbe kellene tenni mind a sírhelyét, mind a környékét, hiszen fontos szerepet játszott Reök István az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején – kezdte Sárközi Mária, a városvédő és városszépítő egyesület tagja.

Reök István, a reformkori nemzeti kör jegyzője, Munkácsy Mihály nevelője a Bogárházi temetőben nyugszik. Mészáros Zsuzsanna és Sárközi Mária elmondták, hogy a városvédő és városszépítő egyesület tagjai folyamatosan gondozzák a sírt. Fotó: Licska Balázs

Sikeres pályázatból fel is újították Reök István sírját

Mészáros Zsuzsanna, az egyesület alelnöke kiemelte, hogy nem vezetőségtől, hanem ilyen formában a tagságtól jött az ötlet, hogy gondozzák Reök István sírját. A kezdeményezéshez többen csatlakoztak, és rendbe is tették a nyughelyet. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően pedig pár éve fel is újították azt, így olvasható az egyik oldalon, hogy Reök István 1816 és 1877 között élt, a reformkori nemzeti kör jegyzője és egyben Munkácsy Mihály nevelője volt.

Azóta is rendszeresen gondozzák a sírt, tavasszal március 15-e apropóján, ősszel pedig a mindenszentek és halottak napja alkalmából tartanak jelentősebb megmozdulásokat. Megjegyezték, hogy az egyesület többi tagja mellett a Bogárházi temető környékén élőkben is partnerekre találtak, vannak önkéntesek, akik nyáron locsolóval érkeztek. Nemrég pedig krizantémokkal ültették be a fejfa előtti részt.

Katolikus volt, mégis evangélikus temetőbe került

Érdekes a sztori, hogy Reök István katolikus volt, mégis evangélikus temetőben nyugszik. Reök István ugyanis az 1850-es évek elején, miután Csabára került, elvesztette második kislányát is, a felesége pedig elhagyta. Azért, hogy elválhasson tőle, kilépett a katolikus egyházból. Később, 1871-ben újra megházasodott, Omaszta Máriát vette feleségül. Eredetileg Reök István sírja a mostani Bajza utca nyomvonalában volt, Czeglédi Imre – aki Munkácsy Mihállyal kapcsolatos kutatásokat végzett – érdeme, hogy azt áthelyezték a jelenlegi helyére.

A sírhoz keretet, emellett táblákat és járdát szeretnének

A városvédő és városszépítő egyesület tagjai több elképzelésüket is megosztották.

Szeretnék, hogy legyen egy mondhatni keret a fejfa előtt, hogy a mostaninál is rendezettebb körülményeket teremtsenek, ha például virágot ültetnek.

Javasolták, hogy a környékbeli utcáknál táblázzák ki, hogy itt, a Bogárházi temetőben található Reök István sírja, ha azt a Munkácsy Mihály-rajongók felkeresnék, egyébként a nyughely a geocaching játék részét is képezi.

Sőt azt is kezdeményezték, hogy a Kárász utca felől építsenek járdalapokból egy járdát a sírhoz, hogy a megközelítése ne okozzon problémát.

Sárközi Mária és Mészáros Zsuzsanna úgy fogalmaztak, örökbe fogadták Reök István sírját, ahogy Reök István annak idején mondhatni örökbe fogadta a gyermek Munkácsy Mihályt. Hangsúlyozták, hogy ez is részét képezi a városvédelemnek, a városszépítésnek. Az egyesület tervei között szerepel, hogy a tagságból és önként jelentkezőkből toborzást indítanak, csoportokat alakítanak, amelyek aztán gondozzák azon híres csabaiak nyughelyeit, amelyek rendbe tételre szorulnak, amelyeknél nincsenek tevékeny hozzátartozók, leszármazottak.