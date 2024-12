Megtartották a Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szalagavatóját pénteken délután az intézmény konferenciatermében. Az eseményen négy osztály 67 diákjának ünnepi öltözetére tűzték fel a középiskolás évek végét szimbolizáló szalagot.

Békés vármegyében is elindult hódító útjára a világ legfényűzőbb édességének is nevezett dubai csoki. Múlt héten már a gyulai Kézműves cukrászda is elkezdte a készítését, de máshol is kapható. A dubai csoki nem csak csoki formájában kedvelt és keresett.

Megnyitotta kapuit a karácsonyi vásár a békéscsabai piacon, az újonnan épült rész zárt csarnokában. A népművészeti egyesület tagjai is elhozták portékáikat, a mesterek bemutatókat tartanak, a gyermekekre gondolva pedig betlehemet, játszósarkot állítottak fel. A karácsonyi vásár termékei igen széles palettán mozognak, a mézeskalácsoktól a kerámiákig, az adventi koszorúktól a lekvárokig, szörpökig.

Megérkezett Orosháza főterére az adventi időszak egyik leglátványosabb dekorációja, a karácsonyfa. Egy orosházi házaspár ajánlotta fel. Többet is megtudtunk a fenyőfáról.