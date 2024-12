A karácsonyt megelőző négy héten át tartó adventi időszakban a római katolikus egyház és a hívek hogyan, milyen szertartásokkal, imákkal készítik a lelküket a Krisztusvárásra? – tettük fel a kérdést Szigeti Antalnak.

Szigeti Antal: ,,A karácsony üzenete örök érvényű: VELÜNK AZ ISTEN! Akinek füle van, hallja meg!” Fotó: Szegfű Katalin

– Az adventi időben szokás a hajnali, úgynevezett Rorate mise tartása. Rorate coeli desuper… magyarul: Harmatozzatok egek felülről, és hozzátok az Igazat, vagyis az Üdvözítőt. Hajnali 6 órakor kezdődik a mise, amikor még sötét van, de mire a misének vége, már kivilágosodik. Az Üdvözítő világosságot hoz a világba. Bűnbánat tartással, gyónással a hívek is világosságot, megtisztulást teremtenek a lelkükben. Ezzel készítik szívüket karácsony ünnepére.

– Mi advent legfőbb üzenete ön szerint idén?

– A háború árnyékában élünk. Bizakodjunk, hogy a földi hatalmasságok is megvilágosodnak, hogy békében élhessünk. Az angyalok üzenete is ez: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.

– Mit tapasztal ön, a háború veszélye, a válsághelyzetek felerősítették vagy gyengítették a hívek reménységét az érkező Krisztusban?

– A háború kezdete óta minden nap imádkozunk a hívekkel a békéért. A reménység megvan, csakis a krisztusi megbocsátó szeretet teremtheti meg az emberek közötti megbékélést.

– Sajnos adventre és a karácsonyra is rávetette magát a kereskedelem túlzó profitéhsége. Emiatt egyesek szoronganak és az ünnepvásárban csak a végtelen hajszát élik át. Hogyan lehet megértetni velük is advent és karácsony valódi lényegét és jelentőségét?

– Ahogyan Mindenszenteket és a halottak napját is profanizálja a Halloween újdivatú szokása, úgy bizony a karácsony is üres, kínos vásárlási lázzal megterhelt ünnepé silányodik annak igazi tartalma, misztériuma nélkül. Ha már nem annak örülünk, hogy megszületett a Megváltó a mi szívünkben is a hit által, hanem csak az obligát, karácsonyfa alatt lapuló ajándéknak, akkor bizony hiába születik meg ezerszer is Jézus Betlehemben. A kereskedelem természetesen kihasználja ezt az ünnepet, mert neki a haszon a fontos.