Gyönyörű horgolt fenyő díszíti Murony főterét. Perei Ágnes közművelődési szakember elmondta, a karácsonyi díszt a helyi Varázslóképző csoport készítette.

– A csapat a Nemzeti Művelődési Intézet szakkörprogramja keretében indult annak idején, s végül együtt maradt, sőt, kibővült. A horgolt fa ötlete még tavasszal született meg az asszonyok fejében, akik nagy munkával és szeretettel készítették el a falu örömére – részletezte. Hozzátette, körülbelül nyolcan horgolták szorgalmasan az úgynevezett "nagyikockákat", azaz a kisebb darabokat, egy helyi férfi pedig megalkotta a négy részből álló állványt. Hálóra rögzítették a horgolmányokat, így lett kész a karácsonyfa, ami mellé ajándékok és Diótörő is járt.

– Sok dekoráció díszíti a falut idén, a horgolt karácsonyfát advent első vasárnapján állítottuk fel a művelődési ház színpadán. Egészen Vízkeresztig látható, a muronyiak nagy örömmel fogadták, sokan használt fonalak is felajánlottak hozzá. Rengeteg munka van benne, immár fényfüzér is ékesíti. Vasárnap, a nagy adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásakor mindenki megcsodálta, emellett szívbéli műsor is fokozta a várakozás hangulatát; a kamuti Kertész-Kanalas Léna énekelt – részletezte Perei Ágnes