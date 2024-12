Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere kiemelte, dr. Pocsay Gábor 1944 november 4-én született Lengyeltótiban, de Békés megyében nőtt fel. Általános orvosi diplomáját 1969-ben szerezte, 1970-től pedig a gyulai kórház I. számú belgyógyászati osztályán gyakorolta hivatását mintegy öt évtizeden át. Első szakvizsgáját 1974-ben belgyógyászatból szerezte. 1985 után érdeklődése egyre inkább az endokrinológia és a diabétesz felé irányult, melyhez szükséges belgyógyászati endokrinológia-szakvizsgáját 1986-ban szerezte meg. Békés megyében elsőként indította el az endokrinológiai és diabétesz-szakrendelést. Szakmai érdeklődése kiterjedt a pajzsmirigybetegek ellátására is. Orvosi hivatását megszakítva 1990–1994 között polgármestereként szolgálta a város fejlődését és Gyula lakosságát.

Dr. Pocsay Gábort csütörtökön köszöntötték a városházán. Fotó: Petróczki Gábor

Dr. Pocsay Gábor rengeteget tett a településért

– Dr. Pocsay Gábor főorvos több évtizeden át, egészen nyugállományba vonulásáig végzett gyógyító tevékenysége kimagasló, szakmai igényessége, humánuma példaértékű. Munkavégzésén túl számos szakmai tudományos munkában vett rész, 2022-ben az önkormányzat által alapított Dr. Libor János-díjat is kiérdemelte – emelte ki posztjában dr. Görgényi Ernő. – Orvosi pályafutása mellett a városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális területen munkálkodó Wenckheim Krisztina Városfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnökeként is rengeteget tett településünkért, többek között neki is köszönhetjük a Kálvária-domb tövében található, ma már több mint 340 fajtát nevelő gyümölcsöskert létesítését.