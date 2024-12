Elkezdődött Békéscsabán vasárnap a Csabai Advent rendezvénysorozat. Ennek első állomásaként műsort adtak a Szent István téren felállított színpadon a Penza lakótelepi óvoda nagycsoportosai Karácsonyi időutazás címmel, majd a gyermekekkel közösen Varga Tamás alpolgármester meggyújtotta az első, a hitet jelképező gyertyát az adventi koszorún. Kigyúltak az ünnepi fények is a főtéren, amelyet követően a Mikulás Központ hozott interaktív műsort a kicsiknek.

Újdonságokkal is készültek a mostani Csabai Adventre, egy fényes szelfipontot is felállítottak. Fotó: Licska Balázs

Minden nap lesz program a Csabai Advent keretében

Miközben zakatolt a kisvonat és járt körbe-körbe a körhinta, illetve sokan fotózták az ünnepi fényeket, a rendezvényen elhangzott: december 22-éig minden nap lesz 16 óra 30 perctől valamilyen ingyenes program a Szent István téren, valamint meleg ételeket és forró italokat ugyancsak kínálnak az érdeklődőknek. Azt szeretnék ugyanis, hogy jó hangulatú, meghitt találkozópont legyen az advent időszakában Békéscsaba főtere.

Varga Tamás alpolgármester a Penza lakótelepi óvoda nagycsoportosaival közösen gyújtotta meg az első gyertyát. Fotó: Licska Balázs

Legyen egy találkozási pont a Szent István tér!

Ezt erősítette meg köszöntő beszédében Varga Tamás alpolgármester is. Szeretnék, hogy egy találkozóhely legyen a Szent István tér, hiszen adventkor, karácsonykor az ajándékoknál fontosabb, hogy együtt legyenek, találkozzanak a családok, a barátok, az ismerősök. Úgy véli, hogy örömet szerezni elsősorban az közösen töltött idővel, a programokkal lehet.

A Penza lakótelepi óvodások adtak műsort Karácsonyi időutazás címmel. Fotó: Licska Balázs

Országosan ismert fellépők is jönnek Békéscsabára

Érdekességként megemlítette, hogy a Csabai Advent szervezését immár nyáron elkezdték. Újdonságokkal is készültek, és összefogtak a békéscsabai óvodák, iskolák, kulturális intézmények, hogy programokat hozzanak az érdeklődőknek. Országosan ismert fellépők ugyancsak érkeznek Békéscsabára. Hozzátette: a karácsonyi vásár is megnyílt, most a békéscsabai piacon.