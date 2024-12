Csanádapáca polgármestere, Mórocz Ildikó a napokban tette közzé bejegyzését, amiben megköszönte a közmunkásoknak a településért végzett, szemmel is jól látható odaadó munkáját. Az apácai közfoglalkoztatás jelenleg 42 főnek teremt munkahelyet.

Útfelújítás az apácai közfoglalkoztatás keretében. Fotó: BMH

– A faluközpont rendbetétele, a fűvágás, a virágosítás a szociális jellegű programban dolgozók feladata. Értékteremtő és segít abban is, hogy szebb környezetben élhessünk. Végezzük a belterületi utak kátyúzását is – jelentette be a polgármester.

Apácai közfoglalkoztatás: 42 fővel

– A katolikus temetőben lévő ravatalozónál állagmegóvó munkákat végeztek kőműveseink, a kollégák, a helyi képviselők. Az Ady, Rákóczi, Petőfi, Rózsa utca aszfaltozása novemberben kezdődött, kérem türelmüket a beruházás idejére – tette hozzá a település vezetője.

Hírportálunk kérdésére elmondta, a jelenleg zajló közmunka-programban 42 fő apácai vesz részt. Van 3 programelem. A mezőgazdaságiban 22 fő, a helyi sajátosságokra épülő programban 12 fő, a szociális jellegű programban pedig 8 fő dolgozik.

A csanádapácaiak hidegen sajtolt étolajgyártására már sokan felfigyeltek. Ám a tudatos fejlesztés, építkezés egy újabb állomása volt a telepített gyümölcsösükre alapozó, 100 százalékos gyümölcs-alapanyagú ivólé gyártása is.

Az apácai közfoglalkoztatásban részt vevők feladata a faluközpont rendbetétele. Fotó: BMH

Az apácai közfoglalkoztatás a gyümölcsösben is hatékony

Így került az önkormányzati tulajdonú portára gyümölcsös 2018-ban. 1 hektáron telepítettek almáskertet, három fajtát ültettek a gazdagabb ízhatás érdekében. 2021-ben 0,6846 ha területtel bővítették a gyümölcsösüket 4 fajta, összesen 340 darab körtefával. Mindkét gyümölcsfajtát a gyümölcslégyártásukhoz használják fel, illetve a piacon értékesítik.

Az alma és a többi gyümölcs felhasználása többféle lehet, például gyümölcslé készülhet belőle, ezért prés- és sajtoló üzemet is építettek a községben.

– A 2021. szeptemberében üzembe helyezett komplex prés- és sajtoló üzemünkben hidegen sajtolt napraforgó és repce olajat, és 100 százalékos gyümölcs- és zöldséglevet készítenek. A 100 százalékos almalé mellett alma-céklalé, alma-sütőtöklé, alma-sárgarépalé és alma-körtelé is készül. Az előállított termékeket a lakosság, valamint a helyi napközis konyha részére értékesítjük, ezáltal frissen préselt gyümölcslével látjuk el az iskola, óvoda és bölcsőde kis lakóit – részletezte a polgármester.